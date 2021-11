Saint-Geniès-de-Fontedit Saint-Geniès-de-Fontedit Hérault, Saint-Geniès-de-Fontedit MARCHE DE NOEL DES RAINETTES DE LA FONTAINE Saint-Geniès-de-Fontedit Saint-Geniès-de-Fontedit Catégories d’évènement: Hérault

Saint-Geniès-de-Fontedit

MARCHE DE NOEL DES RAINETTES DE LA FONTAINE Saint-Geniès-de-Fontedit, 3 décembre 2021, Saint-Geniès-de-Fontedit. MARCHE DE NOEL DES RAINETTES DE LA FONTAINE Saint-Geniès-de-Fontedit

2021-12-03 – 2021-12-03

Saint-Geniès-de-Fontedit Hérault Saint-Geniès-de-Fontedit Marché de Noël des Rainettes de la Fontaine organisé par l’association des parents d’ Elèves, le vendredi 3 décembre de 16 h à 21 h sur le parking de la Victoire, proche de l’école. Nombreux artisans et produits de Noël.

association des parents d'élèves

