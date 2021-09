Saales Saales Bas-Rhin, Saales Marché de Noël des produits de montagne Saales Saales Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Saales

Marché de Noël des produits de montagne Saales, 5 septembre 2021, Saales. Marché de Noël des produits de montagne 2021-09-05 15:00:00 – 2021-12-05 18:30:00

Saales Bas-Rhin Mettez le terroir sur votre table de réveillon ! Flânez entre les étals du marché de Saales. Rencontrez les producteurs, associations de Saâles ou artisans et garnissez votre panier de produits frais et uniques d’exception, issus du savoir faire local. Crêpes, vin chaud & visite du père Noël seront de mise. Féerie de Noël au marché des produits de montagne Mettez le terroir sur votre table de réveillon ! Flânez entre les étals du marché de Saales. Rencontrez les producteurs, associations de Saâles ou artisans et garnissez votre panier de produits frais et uniques d’exception, issus du savoir faire local. Crêpes, vin chaud & visite du père Noël seront de mise. dernière mise à jour : 2021-08-30 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Saales Autres Lieu Saales Adresse Ville Saales lieuville 48.34851#7.10607