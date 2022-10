Marché de Noël des producteurs et créateurs Uttwiller Uttwiller Uttwiller Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Bas-Rhin Uttwiller Le Marché est organisé par l’association Katt’Utt ; créateurs et producteurs viendront exposer et vendre leurs produits.

Une petite restauration vous sera proposé le samedi soir et dimanche midi avec le traditionnel vin chaud ainsi qu’un café/gâteau dans l’après-midi du dimanche.

Une petite retraite aux flambeaux partira le samedi au couché du soleil de la place de la Mairie. Venez faire le plein d’idées cadeaux avec les divers stands présents. +33 6 98 51 93 72 Uttwiller

