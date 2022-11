Marché de Noël des producteurs et artisans Saint-Pal-de-Mons Saint-Pal-de-Mons Catégories d’évènement: Haute-Loire

Saint-Pal-de-Mons

Marché de Noël des producteurs et artisans Saint-Pal-de-Mons, 17 décembre 2022, Saint-Pal-de-Mons. Marché de Noël des producteurs et artisans

Centre bourg Saint-Pal-de-Mons Haute-Loire

2022-12-17 – 2022-12-18 Saint-Pal-de-Mons

Haute-Loire Saint-Pal-de-Mons MARCHÉ DE NOËL DES PRODUCTEURS ET DES ARTISANS

Programme :

Samedi 17 Décembre de 14h à 19h marché d’artisans locaux

Dimanche 18 Décembre de 9h à 12h marché de producteurs et de 9h à 18h marché d’artisans locaux +33 4 71 61 01 51 Saint-Pal-de-Mons

dernière mise à jour : 2022-11-16 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Saint-Pal-de-Mons Autres Lieu Saint-Pal-de-Mons Adresse Centre bourg Saint-Pal-de-Mons Haute-Loire Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron Ville Saint-Pal-de-Mons lieuville Saint-Pal-de-Mons Departement Haute-Loire

Marché de Noël des producteurs et artisans Saint-Pal-de-Mons 2022-12-17 was last modified: by Marché de Noël des producteurs et artisans Saint-Pal-de-Mons Saint-Pal-de-Mons 17 décembre 2022 Centre bourg Saint-Pal-de-Mons Haute-Loire Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron Haute-Loire Saint-Pal-de-Mons

Saint-Pal-de-Mons Haute-Loire