2022-12-22 16:00:00 – 2022-12-22 19:00:00

ENTRÉE GRATUITE et chocolat chaud offert ! Venez rencontrer plus de 20 exposants sur le parvis de la chambre d'agriculture de 16h à 19h le jeudi 22 Décembre. Les agriculteurs vous présenteront leurs produits fermiers : huitres, foie gras, gâteaux, volailles de Noël, macarons, miels, spiruline, savons au lait de chèvres, charcuteries, noix et dérivés, fromages de chèvres, bûches glacées …. et des crêpes chaudes à consommer sur place ! Et cette année nous accueillerons des artisans et artistes : bijoux en papier, acier, bois, sacs, créations en tissus, couteaux, bougies … Bref venez passer un agréablement moment avec nous !

