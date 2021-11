Saint-Victor-Malescours Saint-Victor-Malescours Haute-Loire, Saint-Victor-Malescours Marché de Noël des Paysans du Coin Saint-Victor-Malescours Saint-Victor-Malescours Catégories d’évènement: Haute-Loire

Saint-Victor-Malescours

Marché de Noël des Paysans du Coin Saint-Victor-Malescours, 12 décembre 2021, Saint-Victor-Malescours. Marché de Noël des Paysans du Coin Halle couverte Centre-Bourg Saint-Victor-Malescours

2021-12-12 09:30:00 09:30:00 – 2021-12-12 12:00:00 12:00:00 Halle couverte Centre-Bourg

Saint-Victor-Malescours Haute-Loire Saint-Victor-Malescours lespaysansducoin043@gmail.com +33 6 76 79 63 59 http://www.lespaysansducoin43.com/ Halle couverte Centre-Bourg Saint-Victor-Malescours

dernière mise à jour : 2021-11-04 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Saint-Victor-Malescours Autres Lieu Saint-Victor-Malescours Adresse Halle couverte Centre-Bourg Ville Saint-Victor-Malescours lieuville Halle couverte Centre-Bourg Saint-Victor-Malescours