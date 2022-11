Marché de Noël des Paluds de Noves Noves Noves Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Noves

Marché de Noël des Paluds de Noves, 3 décembre 2022, Noves.

Place bicentenaire de la Révolution Noves

2022-12-03 – 2022-12-03 Noves

Bouches-du-Rhône Le comité des fêtes organise le Marché de Noël des Paluds-De-Noves.



15h : Ouverture du Marché de Noël.

16h : Démonstration des Z’amazones. Spectacle Batucada avec le groupe Batuc’ Azul.

17h : Vin chaud offert par le Comité des Fêtes des Paluds.

18h : Défilé de la Charrette de Noël de la Confrérie Saint-Roch des Paluds.

18h30 : Illumination de la maison du Père Noël.

20h : Feu d’artifice offert par le Comité des Fêtes.

20h15 : Soirée choucroute à la Salle de l’amitié, organisée par la Confrérie Saint-Roch des Paluds (sur réservation). Marché de Noël des Paluds-De-Noves. Noves

