Noves Noves Bouches-du-Rhône, Noves Marché de Noël des Paluds de Noves Noves Noves Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Noves

Marché de Noël des Paluds de Noves Noves, 18 décembre 2021, Noves. Marché de Noël des Paluds de Noves Noves

2021-12-18 15:00:00 15:00:00 – 2021-12-18 20:00:00 20:00:00

Noves Bouches-du-Rhône Le comité des fêtes organise le Marché de Noël des Paluds-De-Noves.

Présence du Père Noël.

Spectacle de majorettes avec » les z’amazones » à 16h.

Un feu d’artifice sera tiré à 19h, au stade des Journettes. Marché de Noël des Paluds-De-Noves.

Un feu d’artifice sera tiré à 19h, au stade des Journettes. +33 4 90 95 05 46 http://www.noves.fr/ Le comité des fêtes organise le Marché de Noël des Paluds-De-Noves.

Présence du Père Noël.

Spectacle de majorettes avec » les z’amazones » à 16h.

Un feu d’artifice sera tiré à 19h, au stade des Journettes. Noves

dernière mise à jour : 2021-12-14 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Noves Autres Lieu Noves Adresse Ville Noves lieuville Noves