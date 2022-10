Marché de Noël des Orbelais Orbey Orbey Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Orbey

Marché de Noël des Orbelais

Parc Lefébure Orbey

2022-12-17 10:00:00 – 2022-12-18 18:00:00

Parc Lefébure Orbey Haut-Rhin

2022-12-17 10:00:00 – 2022-12-18 18:00:00 Orbey

Haut-Rhin Au sein du Parc Lefébure dans un village de montagne, venez rencontrer et découvrir des artisans dans une ambiance musicale et conviviale. Des animations sont au programme de cette journée, et vous aurez le privilège de voir et de remettre votre commande de jouets au Père Noël, qui déambulera dans les allées du parc. Sur place, de quoi se restaurer pour satisfaire les petites faims, des spécialités de Noël, du vin chaud épicé et d’autres boissons chaudes pour vous réchauffer. Ambiance musicale, animations, spécialités culinaires de Noël et présence du Père Noël au marché dans ce village montagnard du Pays Welche. +33 6 87 31 33 47 Orbey

