Ottmarsheim Ottmarsheim Haut-Rhin, Ottmarsheim Marché de Noël des musées et des créateurs d’Ottmarsheim Ottmarsheim Ottmarsheim Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Ottmarsheim

Marché de Noël des musées et des créateurs d’Ottmarsheim Ottmarsheim, 10 décembre 2021, Ottmarsheim. Marché de Noël des musées et des créateurs d’Ottmarsheim 2021-12-10 – 2021-12-10

Ottmarsheim Haut-Rhin Unique en France, musées et créateurs de qualité exposent. Animations, concerts, contes et légendes, crèche vivante, expositions, carrousel… sur le marché, à l’Abbatiale, à la médiathèque, dans le parc de l’Abbatiale… Venez découvrir une animation numérique et innovante avec le conte “Le cadeau du pêcheur”, en 10 lieux géolocalisés sur le marché. Les enfants ne seront pas en reste avec les différents ateliers. Petite restauration par les associations locales. Unique en France, musées et créateurs de qualité, associations locales exposent.

Animations, concerts, contes, crèche vivante, carrousel …sur le marché, à l’Abbatiale, à la médiathèque, dans le parc de l’Abbatiale, l’allée des acacias au temps du Moyen-Âge. Unique en France, musées et créateurs de qualité exposent. Animations, concerts, contes et légendes, crèche vivante, expositions, carrousel… sur le marché, à l’Abbatiale, à la médiathèque, dans le parc de l’Abbatiale… Venez découvrir une animation numérique et innovante avec le conte “Le cadeau du pêcheur”, en 10 lieux géolocalisés sur le marché. Les enfants ne seront pas en reste avec les différents ateliers. Petite restauration par les associations locales. dernière mise à jour : 2021-09-28 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Ottmarsheim Autres Lieu Ottmarsheim Adresse Ville Ottmarsheim lieuville 47.78716#7.50696