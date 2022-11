Marché de Noël des majorettes Burnhaupt-le-Bas, 17 décembre 2022, Burnhaupt-le-Bas.

Marché de Noël des majorettes

32 Rue Principale Burnhaupt-le-Bas Haut-Rhin

2022-12-17 – 2022-12-17

Burnhaupt-le-Bas

Haut-Rhin

Burnhaupt-le-Bas

Les majorettes vous proposent leur 5ème marché de Noël. Au programme : stands d’artisans et artistes locaux, contes, jeux, animations chorégraphiques.

Petite restauration sur place ainsi qu’une buvette et vente de sapins de Noël.

Passage du père Noël et lâcher de ballon à 16h le dimanche !

+33 3 89 25 95 62

Burnhaupt-le-Bas

