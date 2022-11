Marché de Noël des lycées professionnels Valence Valence Catégories d’évènement: Drôme

Valence

Marché de Noël des lycées professionnels Valence, 8 décembre 2022, Valence. Marché de Noël des lycées professionnels

43, rue Amblard Lycée Professionnel Amblard Valence Drôme Lycée Professionnel Amblard 43, rue Amblard

2022-12-08 – 2022-12-09

Lycée Professionnel Amblard 43, rue Amblard

Valence

Drôme Après un coup d’essai réussi l’an dernier, le marché de Noël des lycées professionnels est de retour pour sa 2e édition! +33 4 75 82 12 00 https://amblard.ent.auvergnerhonealpes.fr/ Lycée Professionnel Amblard 43, rue Amblard Valence

dernière mise à jour : 2022-11-25 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Valence Autres Lieu Valence Adresse Valence Drôme Lycée Professionnel Amblard 43, rue Amblard Ville Valence lieuville Lycée Professionnel Amblard 43, rue Amblard Valence Departement Drôme

Valence Valence Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valence/

Marché de Noël des lycées professionnels Valence 2022-12-08 was last modified: by Marché de Noël des lycées professionnels Valence Valence 8 décembre 2022 43 Drôme rue Amblard Lycée Professionnel Amblard Valence Drôme Valence

Valence Drôme