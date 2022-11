Marche de Noël des Femmes de la Fontaine Arbois Arbois Catégories d’évènement: Arbois

Jura

Marche de Noël des Femmes de la Fontaine Arbois, 26 novembre 2022, Arbois. Marche de Noël des Femmes de la Fontaine

petite place Arbois Jura

2022-11-26 15:00:00 – 2022-11-26 22:00:00 Arbois

Jura L’association “Les Femmes de la Fontaine” vous propose son traditionnel marché de noël. Au programme :

18h30 Concert Funny Funky

Marché d’artisans et de producteurs

Petite restauration et buvette femmesdelafontaine39@gmail.com Arbois

