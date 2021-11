Exireuil Exireuil Deux-Sèvres, Exireuil Marché de Noël des Fées créatives Exireuil Exireuil Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Exireuil Deux-Sèvres Exireuil Marché de Noël des Fées créatives en faveur du Téléthon. Au programme : vente, exposition, couture, peinture, ateliers créatifs et Tombola.

Le samedi 4 décembre de 10 h à 18 h et le dimanche 5 décembre de 10h à 17h :

À la salle Pierre-Gautier à Exireuil, atelier créatif + tirage de la tombola à 16 h Buvette sur place. Masque et pass sanitaire obligatoires. Marché de Noël des Fées créatives en faveur du Téléthon. Au programme : vente, exposition, couture, peinture, ateliers créatifs et Tombola.

dernière mise à jour : 2021-11-23 par OT Haut Val De Sèvre

