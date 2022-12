MARCHÉ DE NOËL DES ÉPIÉS Bonchamp-lès-Laval Bonchamp-lès-Laval Bonchamp-lès-Laval Catégories d’évènement: Bonchamp-lès-Laval

Mayenne

MARCHÉ DE NOËL DES ÉPIÉS Bonchamp-lès-Laval, 16 décembre 2022, Bonchamp-lès-Laval Bonchamp-lès-Laval. MARCHÉ DE NOËL DES ÉPIÉS Chemin du Préfet Ferme des Épiés Bonchamp-lès-Laval Mayenne Ferme des Épiés Chemin du Préfet

2022-12-16 17:00:00 – 2022-12-16 20:00:00

Ferme des Épiés Chemin du Préfet

Bonchamp-lès-Laval

Mayenne Bonchamp-lès-Laval Producteurs locaux et artisans Marché de Noël des Épiés http://www.marchelecourtcircuit.fr/ Ferme des Épiés Chemin du Préfet Bonchamp-lès-Laval

dernière mise à jour : 2022-12-09 par

Détails Catégories d’évènement: Bonchamp-lès-Laval, Mayenne Autres Lieu Bonchamp-lès-Laval Adresse Bonchamp-lès-Laval Mayenne Ferme des Épiés Chemin du Préfet Ville Bonchamp-lès-Laval Bonchamp-lès-Laval lieuville Ferme des Épiés Chemin du Préfet Bonchamp-lès-Laval Departement Mayenne

Bonchamp-lès-Laval Bonchamp-lès-Laval Bonchamp-lès-Laval Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bonchamp-les-laval-bonchamp-les-laval/

MARCHÉ DE NOËL DES ÉPIÉS Bonchamp-lès-Laval 2022-12-16 was last modified: by MARCHÉ DE NOËL DES ÉPIÉS Bonchamp-lès-Laval Bonchamp-lès-Laval 16 décembre 2022 Bonchamp-lès-Laval Chemin du Préfet Ferme des Épiés Bonchamp-lès-Laval Mayenne Bonchamp-lès-Laval Mayenne mayenne

Bonchamp-lès-Laval Bonchamp-lès-Laval Mayenne