Marché de Noël des Enseignes du Laragnais Laragne-Montéglin Laragne-Montéglin Catégories d’évènement: Hautes-Alpes

Laragne-Montéglin

Marché de Noël des Enseignes du Laragnais Laragne-Montéglin, 3 décembre 2022, Laragne-Montéglin. Marché de Noël des Enseignes du Laragnais

Place des Aires Laragne-Montéglin Hautes-Alpes

2022-12-03 – 2022-12-04 Laragne-Montéglin

Hautes-Alpes Laragne-Montéglin Venez profiter d’un week-end féerique plein de surprises et d’animations gratuites ! Structures gonflables, kermesse de Noël, photos avec le Père Noël, vin chaud, confiseries, grande tombola des commerçants,… lesenseignes.dularagnais@gmail.com +33 6 43 10 53 37 Laragne-Montéglin

dernière mise à jour : 2022-10-18 par Office de Tourisme Sisteron Buëch

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Alpes, Laragne-Montéglin Autres Lieu Laragne-Montéglin Adresse Place des Aires Laragne-Montéglin Hautes-Alpes Office de Tourisme Sisteron Buëch Ville Laragne-Montéglin lieuville Laragne-Montéglin Departement Hautes-Alpes

Marché de Noël des Enseignes du Laragnais Laragne-Montéglin 2022-12-03 was last modified: by Marché de Noël des Enseignes du Laragnais Laragne-Montéglin Laragne-Montéglin 3 décembre 2022 Hautes-Alpes Laragne-Montéglin Place des Aires Laragne-Montéglin Hautes-Alpes Office de Tourisme Sisteron Buëch

Laragne-Montéglin Hautes-Alpes