Marché de Noël des Doigts de Fée au Super U Munster

Munster

Munster, 1 décembre 2021

2021-12-01 08:00:00 – 2021-12-24 19:30:00

Le marché de Noël des Doigts de Fée est un lieu de rencontre où vous pourrez dénicher le cadeau idéal et fait mains pour la plupart des exposants. Le savoir-faire unique de différents créateurs saura vous décider pour des vêtement adultes et enfants, bonnets, châles, des décorations maison, des bijoux, des sacs, des livres, des gravures, des objets en bois, du cuir, des sirops, confitures, poteries, bijoux aimanté, décorations de Noël … Retrouvez tous les jours entre 5 et 10 exposants différents.

