du samedi 4 décembre au dimanche 5 décembre à ChapitÔ

✨ Le week-end du 4 au 5 décembre piochez des idées cadeaux de noël dans les 40 stands de créateurs.trices de l’Économie Sociale et Solidaire à Bègles pour des fêtes plus responsables ! ?? Marché de producteurs (produits locaux et bio) le samedi ?? Stand photo avec le Père Noël (15h-17h), gouter offert aux enfants par Resto&Cie ? Stand maquillage avec vos enfants ? Goûters, marrons chauds et food trucks ? Animations gratuites pour petits et grands ? Zone de dons de jouets : donnez/récupérez des jouets dans la zone de gratuité de La Boucle __________________________________________________________ INFOS PRATIQUES Samedi 4 et dimanche 5 décembre de 10h à 18h ChapitÔ Bègles – 17 Rue Robert Schuman, 33130 Bègles Ⓣ Tram C : Terres Neuves Ⓑ Bus 11 : Terres Neuves Ⓥ Vcub : Terres Neuves TEL 05 56 49 95 95 MAIL [chapito@mairie-begles.fr](mailto:chapito@mairie-begles.fr) En partenariat avec le FAB LAB de BEN, les Créatives du CENSO et RestÔ&Cie.

Entrée libre

Piochez des idées cadeaux de noël !

ChapitÔ Esplanade des Terres Neuves Bègles Terres Neuves Gironde



