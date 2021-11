Rots Rots Calvados, Rots Marché de Noël des créateurs Rots Rots Catégories d’évènement: Calvados

Marché de Noël des créateurs Rots, 4 décembre 2021, Rots. Marché de Noël des créateurs Rue Haute Bonny Centre d’animations Rots

2021-12-04 10:00:00 10:00:00 – 2021-12-05 18:00:00 18:00:00 Rue Haute Bonny Centre d’animations

Rots Calvados Rots Les petits roseaux, association des parents d’élèves de Rots vous invitent au marché de Noël de la ville.

Plus de 30 créateurs seront présents au centre d’animation notamment le Mohair du Marais qui vous présentera leurs créations locales à base de laine mohair.

