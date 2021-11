Montséret Montséret Aude, Montséret MARCHÉ DE NOËL DES CRÉATEURS Montséret Montséret Catégories d’évènement: Aude

Montséret

MARCHÉ DE NOËL DES CRÉATEURS Montséret, 27 novembre 2021, Montséret. MARCHÉ DE NOËL DES CRÉATEURS Montséret

2021-11-27 10:00:00 10:00:00 – 2021-11-28 17:00:00 17:00:00

Montséret Aude Marché des Créateurs de Montséret, dernier week-end de novembre et premier week-end de décembre.

Il se déroule à Maï Roulotte avec, entre autres, Véronique Barrau, Violette Vincent, Betty Romeu, Delphine Denis, Aurora Palau, Maria Elena Spanu, Jeremmy ,Vincent Diệu-Mai NK… +33 6 63 42 05 21 https://www.facebook.com/mairoulottemontseret/ Montséret

dernière mise à jour : 2021-11-08 par

Détails Catégories d’évènement: Aude, Montséret Autres Lieu Montséret Adresse Ville Montséret lieuville Montséret