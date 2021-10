Marché de Noël des Créateurs Médocains à Vertheuil Vertheuil, 12 décembre 2021, Vertheuil.

Marché de Noël des Créateurs Médocains à Vertheuil Château Le Souley 30 rue des Martyrs de la Résistance Vertheuil

2021-12-12 14:00:00 – 2021-12-12 19:00:00 Château Le Souley 30 rue des Martyrs de la Résistance

Vertheuil Gironde Vertheuil

L’Aparté organise son 2ème marché de Noël des créateurs Médocains. Venez découvrir des créations originales et uniques.

Concert et ambiance musicale. Bière de Noël et vin chaud en vente sur place.

+33 6 18 04 24 90

Chris Chiama

