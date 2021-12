Lunéville Lunéville Lunéville, Meurthe-et-Moselle MARCHÉ DE NOËL DES CRÉATEURS Lunéville Lunéville Catégories d’évènement: Lunéville

Meurthe-et-Moselle

MARCHÉ DE NOËL DES CRÉATEURS Lunéville, 18 décembre 2021, Lunéville. MARCHÉ DE NOËL DES CRÉATEURS Bains douches municipaux 14 rue Charles Vue Lunéville

2021-12-18 10:00:00 – 2021-12-19 19:00:00 Bains douches municipaux 14 rue Charles Vue

Lunéville Meurthe-et-Moselle Lunéville Venez découvrir le marché des créateurs du 18 au 24 décembre 2021, tous les jours de 14h à 19h et le dimanche 19 décembre à partir de 10h avec la participation de la Ville de Lunéville : l’Archi-Secret (les créations en béton), Baltha (les créations de lumières), Martine Cassar (sculpture céramique), Angeline Dissoubray (soufflage de verre), Frantz (sculpture), Paulo Galvao de Almeida (artiste verrier), Magali Mathis – Guettip (peinture), Marie-Claude Meuley (céramique), Arman Tadevosyan (peinture), Artak Tadevosyan (bijoux), Gérard Wackermann (peinture). +33 3 83 76 23 75 Ville de Lunéville

Bains douches municipaux 14 rue Charles Vue Lunéville

dernière mise à jour : 2021-12-16 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS

Détails Catégories d’évènement: Lunéville, Meurthe-et-Moselle Autres Lieu Lunéville Adresse Bains douches municipaux 14 rue Charles Vue Ville Lunéville lieuville Bains douches municipaux 14 rue Charles Vue Lunéville