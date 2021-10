Lafraye Lafraye Lafraye, Oise Marché de Noël des Créateurs Lafraye Lafraye Catégories d’évènement: Lafraye

Marché de Noël des Créateurs Lafraye, 13 novembre 2021, Lafraye. Marché de Noël des Créateurs Lafraye

2021-11-13 – 2021-11-14

Lafraye Oise Lafraye Marché de Noël des Créateurs Samedi13 novembre de 14h à 19h

Dimanche14 novembre de 10h à 18h

Salle des fêtes de Lafraye L’esprit d’un vrai marché de Noël ! Travaux d’aiguilles, bijoux, pots décorés, serviettage, sacs et accessoires en fermeture éclair, chocolats artisanaux et encore bien d’autres choses à découvrir.

Hans PIXABAY

Lafraye

