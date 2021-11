Marché de Noël des créateurs Epfig, 7 décembre 2021, Epfig.

Marché de Noël des créateurs Epfig

2021-12-07 – 2021-12-07

Epfig Bas-Rhin Epfig

Les artisans, artistes et Créateurs 100% made in Alsace vous invitent à venir découvrir leurs créations le samedi 7 décembre de 14h à 20h et le dimanche 8 Décembre de 10h30 à 16h30.

Venez passer un bon moment dans le cadre enchanteur du Restaurant Kirmann (entrée libre) ! Une occasion de passer un bon moment et de remplir votre chaussette de jolis cadeaux fait-mains autour d’un vin chaud !

Artisans, artistes et Créateurs 100% made in Alsace

+33 3 88 85 51 17

Epfig

