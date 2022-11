Marché de Noël des Créateurs Dol-de-Bretagne Dol-de-Bretagne Catégories d’évènement: Dol-de-Bretagne

Ille-et-Vilaine Dol-de-Bretagne Dans une superbe halle du 19ème siècle, les ateliers d’artistes vous permettent de découvrir les savoir-faire d’artistes et d’artisans d’art de la région qui travaillent sur place et vendent leur production.

Diversité des métiers d’art exercés. beauxartsetc@gmail.com +33 7 66 47 60 31 Place Chateaubriand Halle aux Grains Dol-de-Bretagne

