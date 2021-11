Caux-et-Sauzens Caux-et-Sauzens Aude, Caux-et-Sauzens MARCHÉ DE NOËL DES CRÉATEURS Caux-et-Sauzens Caux-et-Sauzens Catégories d’évènement: Aude

Caux-et-Sauzens Aude Caux-et-Sauzens Le Marché des Créateurs “Spécial NOËL” se tiendra le dimanche 5 décembre de 10 H à 18 H dans la salle du foyer municipal. Plus d’une quinzaine d’exposants créateurs vous invitent à découvrir leur travail et, pourquoi pas, à en emporter un peu chez vous pour vos cadeaux de Noël. Pass sanitaire obligatoire. +33 7 70 41 28 14 Caux-et-Sauzens

