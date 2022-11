Marché de Noël des créateurs à Traon Névez Plouezoc’h Plouezoc'h Catégories d’évènement: Finistère

Plouezoc'h

Marché de Noël des créateurs à Traon Névez
Plouezoc'h, 4 décembre 2022

Dourduff-en-Mer Traon Névez Plouezoc’h Finistère Traon Névez Dourduff-en-Mer

2022-12-04 – 2022-12-04

Traon Névez Dourduff-en-Mer

Plouezoc’h

Finistère Plouezoc’h Cette année encore le site vallonné de Traon Névez accueille son traditionnel marché de Noël artisanal au Dourduff-en-Mer. De nombreux artisans et créateurs seront présents, et proposeront leurs dernières créations dans les diverses salles d’exposition (décoration, couture, poterie, bière locale, vannerie, lampes, miel, etc…). Venez nombreux admirer le talent de ces créateurs et réservez leurs vos surprises de Noël ! Entrée gratuite. Restauration sur place. +33 6 72 22 32 99 http://www.facebook.com/Association-Traon-N%C3%A9vez-1615400938681390 Traon Névez Dourduff-en-Mer Plouezoc’h

