Marché de Noël des Créateurs, 10 décembre 2022, .

Marché de Noël des Créateurs



2022-12-10 13:30:00 – 2022-12-11 17:30:00

Venez découvrir le Marché de Noël des Créateurs à l’EJC de Soissons, le week-end du 10 et 11 décembre de 13h30 à 17h30.Pour notre deuxième édition de cet événement, venez à la rencontre de plusieurs artisans créateurs locaux.

Au programme : exposition de peintures, vente de bijoux, bougies de massage, cosmétiques bio, couronnes et boules de noël, marque-pages et bijoux en Origami, fleurs séchées et déco chinée, bougies, lessive et savons artisanaux, customisation unique multi-supports…Venez admirer et acheter vos cadeaux de Noël réalisés par des artisans créateurs locaux Sur place : chocolat, café, thé, vin chaud…Sans oublier les chants de Noël le samedi 10 à partir de 16h30 (Florence Dutailly : chant, Romain Gendraud : guitare)On a hâte de vous accueillir !

ejc.soissons.communication@gmail.com https://ejc-soissons.com/

EJC ville de Soissons

