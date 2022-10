Marché de Noël des cours de Schirmeck Schirmeck Schirmeck Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Bas-Rhin Marché de Noël à ciel ouvert dans les cours autour du magasin de fleurs Pluie de Pétales et autour de l’ancienne synagogue de Schirmeck ouverte à la visite. Plus d’une dizaine d’artisans sont réunis pour vous présenter leurs créations et vous donner de nombreuses idées cadeaux. Suivez les panneaux dans la rue de l’église et découvrez les 6 cours atypiques identifiées par des ballons de noël ! Vin chaud, jus d’orange chaud, vente de sapins, animations et ambiance de Noël assurée ! +33 3 88 97 05 03 Schirmeck

