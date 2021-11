Marché de Noël des cours de Schirmeck Schirmeck, 11 décembre 2021, Schirmeck.

Marché de Noël des cours de Schirmeck Schirmeck

2021-12-11 09:00:00 – 2021-12-11 19:00:00

Schirmeck Bas-Rhin Schirmeck

Marché de Noël à ciel ouvert dans les cours autour du magasin de fleurs Pluie de Pétales à Schirmeck. Une quinzaine d’artisans sont réunis pour vous présenter leurs créations et vous donner de nombreuses idées cadeaux. Suivez les panneaux dans la rue de l’église et découvrez les 6 cours atypiques ! Vin chaud, jus d’orange chaud et ambiance de Noël assurée !

Marché de Noël à ciel ouvert dans les cours autour du magasin de fleurs Pluie de Pétales à Schirmeck. Une quinzaine d’artisans sont réunis pour vous présenter leurs créations et vous donner de nombreuses idées cadeaux. Suivez les panneaux dans la rue de l’église et découvrez les 6 cours atypiques ! Vin chaud, jus d’orange chaud et ambiance de Noël assurée !

+33 3 88 97 05 03

Marché de Noël à ciel ouvert dans les cours autour du magasin de fleurs Pluie de Pétales à Schirmeck. Une quinzaine d’artisans sont réunis pour vous présenter leurs créations et vous donner de nombreuses idées cadeaux. Suivez les panneaux dans la rue de l’église et découvrez les 6 cours atypiques ! Vin chaud, jus d’orange chaud et ambiance de Noël assurée !

Schirmeck

dernière mise à jour : 2021-11-15 par