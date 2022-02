Marché de Noël des Compagnons de St Laurent Plouha Plouha Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Plouha

Marché de Noël des Compagnons de St Laurent Plouha, 27 novembre 2022, Plouha.

2022-11-27

Plouha Côtes d’Armor Vente de petits ouvrages, jouets en bois, de nombreuses idées de cadeaux de Noël, confitures maison, gâteaux, chocolats, vin chaud, marrons grillés, crêpes.

Boîte aux lettres du Père Noël et visite du Père Noël !

Vieux presbytère Rue René Cassin Plouha

