Gymnase Nelson-Paillou, le vendredi 17 décembre à 09:00

Organisé par l’ACVO (l’association des commerçants de Villenave d’Ornon), il bénéficie du soutien de la Ville pour son organisation. ———————————————————————————————————————————— ### Toute la journée, les commerçants/exposants vous accueilleront sur place pour faire vos courses de Noël. De nombreuses animations, ateliers, et distributions de cadeaux ponctueront cette journée pour le plus grand bonheur des petits et grands. De 10 h à 23 h, le Père Noël sera présent sur son traineau pour des photos avec le public. De la restauration sucrée et salée sera également proposée tout au long de la manifestation avec une animation musicale lors de la soirée.

Gratuit – Pour tous

Une journée pour petits et grands Gymnase Nelson-Paillou 5 Allée du Commandant Moos, 33140 Villenave-d’Ornon Villenave-d’Ornon Gironde

2021-12-17T09:00:00 2021-12-17T23:00:00

