Marché de Noël des Canaux Les Canaux, Maison des économies solidaires et innovantes Paris, 15 décembre 2023, Paris.

Du vendredi 15 décembre 2023 au dimanche 17 décembre 2023 :

samedi, dimanche

de 11h00 à 19h00

vendredi

de 14h00 à 19h00

.Tout public. gratuit

Le Marché de Noël des Canaux est de retour du 15 au 17 décembre pour la 6e année consécutive ! Seul marché dédié aux entreprises de l’Économie Sociale et Solidaire, il accueillera des créateur·rices, des commerçant·es et un restaurateur gourmand du 19e pour un Noël festif et engagé !

Venez vivre la magie de Noël dans un lieu incontournable de l’économie circulaire et solidaire en France : la Maison des Canaux, au coeur du 19e arrondissement !

Loisirs, épicerie fine, mode & accessoires, livres et jouets… vous y découvrirez les produits engagés de commerçant·es franciliens, réalisés de façon solidaire et durable !

Ces 3 jours festifs seront aussi l’occasion de déguster les plats de saison et boissons chaudes des Marmites Volantes, ou encore de vous essayer à l’emballage de cadeaux et la création de cartes de voeux 0 déchet lors de nos ateliers en libre accès.

Le samedi 16, un espace dédié aux plus jeunes sera animé par CaféZoïde : cabane, déguisements et maquillage, jeux, contes en musique et concert du ZoïdBand en fin de journée.

Une hotte solidaire des Pères Noël Verts du Secours Populaire sera disponible pour que vous puissiez déposer jouets et livres (en bon état) dont vous ne vous servez plus.

Les Canaux, Maison des économies solidaires et innovantes 6 quai de la Seine 75019 Paris

Contact : https://lescanaux.com/marche-de-noel-2023/ https://www.facebook.com/lescanaux https://www.facebook.com/lescanaux

Roxane Montaron Sur la terrasse du marché de noël des Canaux, un traiteur solidaire !