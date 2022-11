Marché de Noël d’Art Graphique Marché de Noël des arts Graphiques, 15 rue des Francs Bourgeois, 58000 Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nièvre

Marché de Noël d’Art Graphique Marché de Noël des arts Graphiques, 15 rue des Francs Bourgeois, 58000 Nevers, 26 novembre 2022, Nevers. Marché de Noël d’Art Graphique 26 novembre – 31 décembre Marché de Noël des arts Graphiques, 15 rue des Francs Bourgeois, 58000 Nevers

Entrée libre

Marché, exposition, ateliers, lectures… Marché de Noël des arts Graphiques, 15 rue des Francs Bourgeois, 58000 Nevers 15 rue des Francs Bourgeois, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-26T10:00:00+01:00

2022-12-31T19:00:00+01:00 Anaïs-Eléonore Viaud

Nevers Nièvre