Marché de Noël des artisans et producteurs Douarnenez

2021-12-18 11:00:00 – 2021-12-24 19:00:00

Douarnenez Finistère Douarnenez Marché de Noël des artisans et producteurs du 18 au 24 décembre de 11h à 19h.

Inauguration le 17 décembre, de 18h à 20h. Nocturne le 18 décembre jusqu’à 20h.

