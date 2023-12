Marché de Noël des artisans de Belleville, 9 décembre 2023, .

Du samedi 09 décembre 2023 au dimanche 24 décembre 2023 :

.Tout public. gratuit

Beaucoup d’ateliers sont ouverts également en semaine, y compris le matin.

Ne pas hésiter à les contacter pour vérifier (voir leurs coordonnées sur le plan).

Les Artisans de Belleville organisent un Marché de Noël, qui sera le top départ d’un Parcours reliant les ateliers et lieux d’exposition ouverts entre le 9 et le 24 décembre à Belleville pour les Fêtes de fin d’année.

Marché de Noël au Café Social Ayyem Zamen, 7 rue de Pali Kao Paris 20e

9 et 10 décembre – 11h-19h

12 artisans et artisanes présentent leurs créations :

Bijoux, céramique, création mode, créations d’objets textiles, créations florales, kintsugi, tableaux lumineux, vitrail.



………………………

Parcours de Noël dans le quartier de Belleville

Du 9 au 24 décembre – 14h-19h

40 créateurs et créatrices invitent dans les ateliers et lieux d’exposition pour cette première édition, en partenariat amical avec les AAB (Ateliers d’Artistes de Belleville) et la Galerie Oblique Nuage :

Bijoux, céramique, cosmétiques naturels, création mode, créations d’objets textiles, ébénisterie, feutre de laine, gravures, illustration, maroquinerie, peinture, tableaux lumineux, risographie, sérigraphie, tricot, vitrail.

………………………

Pour un Noël solidaire, local et responsable, 100% bellevillois !

Des cadeaux uniques que l’on ne trouve nulle part ailleurs, pour se faire plaisir et faire plaisir, tout en soutenant la création locale.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

L’association des Artisans de Belleville est née de la volonté de dynamiser l’activité artisanale et de petite d’industrie au cœur de la Ville, d’en valoriser les métiers et favoriser la transmission.

Quartier de Belleville à Paris [Parcours de Noël ]

Contact : http://artisansdebelleville.fr/ +33615465934 contact@artisansdebelleville.fr https://www.facebook.com/journeesartisanatbelleville/ https://www.facebook.com/journeesartisanatbelleville/ http://artisansdebelleville.fr/

Anne Basaille MARCHÉ ET PARCOURS DE NOEL 2023