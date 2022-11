Marché de Noël des artisans créateurs et commerçants Aubagne Aubagne Catégories d’évènement: Aubagne

Bouches-du-Rhône

Marché de Noël des artisans créateurs et commerçants Aubagne, 17 décembre 2022, Aubagne. Marché de Noël des artisans créateurs et commerçants

Boulevard Jean Jaurès Aubagne Bouches-du-Rhône

2022-12-17 10:00:00 – 2022-12-18 18:00:00 Aubagne

Bouches-du-Rhône Des animations durant ce weekend :ateliers pour enfants, calèche, poneys, châteaux gonflables, pêche aux canard et barbes à papa… Les commerçants se mobilisent pour vos achats de Noël https://www.aubagne.fr/ Aubagne

dernière mise à jour : 2022-11-17 par

Détails Catégories d’évènement: Aubagne, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Aubagne Adresse Boulevard Jean Jaurès Aubagne Bouches-du-Rhône Ville Aubagne lieuville Aubagne Departement Bouches-du-Rhône

Aubagne Aubagne Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aubagne/

Marché de Noël des artisans créateurs et commerçants Aubagne 2022-12-17 was last modified: by Marché de Noël des artisans créateurs et commerçants Aubagne Aubagne 17 décembre 2022 Aubagne Bouches-du-Rhône Boulevard Jean Jaurès Aubagne Bouches-du-Rhône

Aubagne Bouches-du-Rhône