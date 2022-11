Marché de Noël des artisans & commerçants Arlésiens Arles, 18 novembre 2022, Arles.

Marché de Noël des artisans & commerçants Arlésiens

2022-11-18 – 2022-11-20

Cette année dans la Chapelle Saint Anne, les artisans et commerçants exposeront du 18 au 20 novembre 2022.



Nombreuses animations gratuites !

Calèches gratuites samedi et dimanche, de 14h30 à 19h entre le Palais des Congrès et la place de la Mairie.



Animations offertes par Arleshopping :

Maquillage, pour les enfants, par une maquilleuse professionnelle, samedi et dimanche, de 14h30 à 18h.

Magie et ballons, samedi et dimanche de 14h30 à 18h.

Photo gratuite (photographe professionnelle) pour les enfants dans un joli décor de Noël, à retirer sur place, samedi et dimanche de 14h30 à 17h30.

Ateliers de démonstration de savoir-faire et dégustations, d’autres ateliers seront organisés sur place.

Tombola gratuite, pour gagner de très jolis lots offerts par les exposants. Tirage au sort le dimanche 20 novembre à 17h.

Dans le cadre de la 29e édition du salon Provence Prestige, Arleshopping et la CCI du Pays d’Arles s’associent pour cette 5éme édition du Marché de Noël des artisans et commerçants du centre-ville par Provence Prestige.

