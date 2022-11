MARCHÉ DE NOËL DES AMIS DE LA CLAIRIE La Bresse La Bresse Catégories d’évènement: La Bresse

2022-11-26 14:00:00 – 2022-11-26 17:00:00

Vosges La Bresse Marché de Noël organisé par l’association « Les Amis de la Clairie ». Stand de présentation de l’association, vente de cadeaux divers, d’objets réalisés par les résidents et par les membres, vente de gâteaux, de gaufres, vente de jus de fruits et boissons chaudes, exposition de photos et tombola. +33 3 29 25 42 25 Rue de la Clairie Maison de retraite La Bresse

