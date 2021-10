Nogent-sur-vernisson Dépôt vente Les P'tit Loups Nogent-sur-Vernisson Marché de noël Dépôt vente Les P’tit Loups Nogent-sur-vernisson Catégorie d’évènement: Nogent-sur-Vernisson

Marché de Noël du dépôt vente les p’tit loups. Si vous êtes artisans,créateurs (de bougies, bijoux, jouets,…) producteurs, emplacement gratuit sur réservation uniquement (sélection faite par le dépôt). Manège,forains et présence du père Noël, restauration sur place, tombola. Marché de Noël Dépôt vente Les P’tit Loups 14 Rue de Varennes, Nogent-sur-vernisson Nogent-sur-vernisson

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-28T08:00:00 2021-11-28T17:00:00

