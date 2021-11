Marché de Noël d’Entrains-sur-Nohain Entrains-sur-Nohain, 18 décembre 2021, Entrains-sur-Nohain.

Marché de Noël d’Entrains-sur-Nohain Entrains-sur-Nohain

2021-12-18 – 2021-12-18

Entrains-sur-Nohain Nièvre Entrains-sur-Nohain

EUR Venez assister en famille au marché de Noël gastronomique et artisanal local

d’Entrains-sur-Nohain !

Au programme :

Marchands de bouche proposant divers produits, tels que huîtres, vins, miels, foie gras, charcuterie, chocolats, fruits exotiques, vin chaud, confiserie,… Hummm…

Possibilité de consommer sur place.

Artisans locaux : poteries, céramiques, bijoux, tableaux, décorations de noël etc…

Et diverses Animations : Tourneur de bois qui travaillera sur place et distibuera des toupies pour les enfants, promenade en âne avec le Père Noël, Lecture de conte par la Compagnie Amarêve et les Entrainois, au 1er étage de la salle des fêtes à partir de 16h.

Venez nombreux !

intaranum@wanadoo.fr

Venez assister en famille au marché de Noël gastronomique et artisanal local

d’Entrains-sur-Nohain !

Au programme :

Marchands de bouche proposant divers produits, tels que huîtres, vins, miels, foie gras, charcuterie, chocolats, fruits exotiques, vin chaud, confiserie,… Hummm…

Possibilité de consommer sur place.

Artisans locaux : poteries, céramiques, bijoux, tableaux, décorations de noël etc…

Et diverses Animations : Tourneur de bois qui travaillera sur place et distibuera des toupies pour les enfants, promenade en âne avec le Père Noël, Lecture de conte par la Compagnie Amarêve et les Entrainois, au 1er étage de la salle des fêtes à partir de 16h.

Venez nombreux !

Entrains-sur-Nohain

dernière mise à jour : 2021-11-08 par