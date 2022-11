Marché de Noêl de Wolfisheim Wolfisheim Wolfisheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Wolfisheim

Marché de Noêl de Wolfisheim Wolfisheim, 4 décembre 2022, Wolfisheim. Marché de Noêl de Wolfisheim

rue du Fort Kléber Wolfisheim Bas-Rhin

2022-12-04 – 2022-12-04 Wolfisheim

Bas-Rhin Wolfisheim Se déroulant dans le cadre atypique du fort Kléber, le marché de Noël de Wolfisheim ne manque pas de charme. Venez flâner dans les allées, entre les stands d’artisans locaux, à la recherche d’une idée cadeau. Les plus gourmands trouveront largement de quoi se restaurer. Pour les plus frileux, des contes en intérieur seront proposés à la bibliothèque. Un concert clôturera ce moment convivial. +33 3 88 78 14 19 Wolfisheim

dernière mise à jour : 2022-11-07 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Wolfisheim Autres Lieu Wolfisheim Adresse rue du Fort Kléber Wolfisheim Bas-Rhin Ville Wolfisheim lieuville Wolfisheim Departement Bas-Rhin

Wolfisheim Wolfisheim Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/wolfisheim/

Marché de Noêl de Wolfisheim Wolfisheim 2022-12-04 was last modified: by Marché de Noêl de Wolfisheim Wolfisheim Wolfisheim 4 décembre 2022 Bas-Rhin rue du Fort Kléber Wolfisheim Bas-Rhin Wolfisheim

Wolfisheim Bas-Rhin