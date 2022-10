Marché de Noël de Wisches Wisches Wisches Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Wisches

Marché de Noël de Wisches Wisches, 26 novembre 2022, Wisches. Marché de Noël de Wisches

Place des Sports Wisches Bas-Rhin Office de tourisme de la vallée de la Bruche

2022-11-26 – 2022-11-27 Wisches

Bas-Rhin Wisches Venez faire le plein d’idées cadeaux pour les fêtes de Noël, les artisans et créateurs seront présents pour vous. Spectacle et goûter offerts pour les enfants samedi après-midi. Visite du Saint-Nicolas dimanche après midi. Animation « lego » et petite restauration tout au long du week-end. Marché et ambiance de Noël : artisanat, cadeaux, décorations, gourmandises… petite restauration sur place +33 6 81 19 85 23 Wisches

Détails Catégories d'évènement: Bas-Rhin, Wisches Lieu Wisches Adresse Place des Sports Wisches

