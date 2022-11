MARCHÉ DE NOËL DE VIX Vix, 11 décembre 2022, Vix.

MARCHÉ DE NOËL DE VIX

2022-12-11 – 2022-12-11

Marché de Noël de Vix :

Venez retrouver les exposants et leurs produits (nouveauté : tire d’érable du Québec sur neige !), ainsi que les animations proposées tout au long de la journée : concert de la chorale « Culture et Mélodie » à 15h, arrivée du Père Noël à 16h, tombola à 17h, illumination du sapin à 17h45, etc.

Sans oublier la buvette et le snack pour vous restaurer et vous réchauffer, les ateliers pour les enfants, et les animations de rue.

Venez nombreux !

un marché de Noël pour trouver des idées cadeaux!

+33 2 51 00 62 24

