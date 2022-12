Marché de Noël de Villeneuve/Yonne Villeneuve-sur-Yonne Villeneuve-sur-Yonne Catégories d’évènement: Villeneuve-sur-Yonne

Yonne

Marché de Noël de Villeneuve/Yonne Villeneuve-sur-Yonne, 17 décembre 2022, Villeneuve-sur-Yonne. Marché de Noël de Villeneuve/Yonne

Centre-ville Rue du Commerce Villeneuve-sur-Yonne Yonne Rue du Commerce Centre-ville

2022-12-17 – 2022-12-17

Rue du Commerce Centre-ville

Villeneuve-sur-Yonne

Yonne EUR Marché de Noël les 17 et 18 décembre à Villeneuve-sur-Yonne Ce moment rempli de magie que vous attendez tous, où famille et amis se retrouvent dans une ambiance chaleureuse revient enfin.

Toujours plus local et traditionnel, le Marché de Noël prend place, comme il en est coutume, dans le centre-ville. Vous pourrez retrouver ces traditions que l’on aime tant, qui font plaisir aux petits et aux grands : les marrons chauds, le vin chaud… et bien sûr le Père Noël ! Besoin d’idées cadeaux ou de produits pour vos tables de fêtes ? Vous trouverez, sans nul doute, ce qu’il vous faut auprès de nos nombreux exposants. Les horaires de cette nouvelle édition :

Samedi de 10h à 19h

Dimanche de 10h à 17h Nous vous attendons nombreux ! +33 3 86 87 62 00 Rue du Commerce Centre-ville Villeneuve-sur-Yonne

dernière mise à jour : 2022-11-25 par

Détails Catégories d’évènement: Villeneuve-sur-Yonne, Yonne Autres Lieu Villeneuve-sur-Yonne Adresse Villeneuve-sur-Yonne Yonne Rue du Commerce Centre-ville Ville Villeneuve-sur-Yonne lieuville Rue du Commerce Centre-ville Villeneuve-sur-Yonne Departement Yonne

Villeneuve-sur-Yonne Villeneuve-sur-Yonne Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-sur-yonne/

Marché de Noël de Villeneuve/Yonne Villeneuve-sur-Yonne 2022-12-17 was last modified: by Marché de Noël de Villeneuve/Yonne Villeneuve-sur-Yonne Villeneuve-sur-Yonne 17 décembre 2022 Centre-ville Rue du Commerce Villeneuve-sur-Yonne Yonne Villeneuve-sur-Yonne Yonne

Villeneuve-sur-Yonne Yonne