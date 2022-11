MARCHÉ DE NOEL DE VILLENEUVE-LES-MAGUELONE Villeneuve-lès-Maguelone, 9 décembre 2022, Villeneuve-lès-Maguelone.

235 Boulevard des Moures Villeneuve-lès-Maguelone Hérault

2022-12-09 – 2022-12-11

Ne manquez pas le marché de Noël de Villeneuve-lès-Maguelone les 9,10 et 11 décembre 2022 !

►Vendredi 9 décembre 2022

Ouverture officielle très conviviale

18h • Buvette du Grand Jardin

Après l’illumination du sapin, les visiteurs pourront se réchauffer autour d’un vin chaud offert par la Ville.

Quantités limitées.

Concert « Margo Coant »

18h30 • Grand Jardin • Tout public • Durée 1h

Vous avez peut-être déjà vu Margo sur plusieurs scènes de la région, mais vous ne connaissez pas encore son nouveau répertoire 100% Noël pour chanter et danser ensemble !

Au programme : Mariah Carey, Sia, Wham, Frank Sinatra et tant d’autres ! Elle est seule sur scène mais méfiez-vous de son énergie qui vous emportera dans un moment magique ! Ne réfléchissez pas, venez profiter !

►Samedi 10 décembre 2022

Des colis pour les aînés

Pour les fêtes de fin d’année, la Ville et son CCAS offrent un colis gourmand aux Villeneuvois dès 70 ans. Pour en bénéficier, il suffit de s’inscrire auprès du CCAS avant le 24 novembre 2022. La distribution des colis aura lieu dans la salle Sophie Desmarets.

Bébé lecteur spécial Noël

10h30 • Médiathèque George Sand • De 3 mois à 3 ans • Durée 20 min

Comptines, lectures d’albums et chansonnettes pour les tout-petits qui doivent être accompagnés d’un adulte. Places limitées / Sur inscription au 04 67 69 97 17

Ateliers Epices de Noël « Solo »

14h • Hall d’accueil de Bérenger de Frédol • Dès 7 ans • Durée 1h

Entrez dans le monde des épices et laissez-vous guider par leur magie !

Ces 2 ateliers proposés par la Médiathèque George Sand et la Ville, animés par Agnès Pesenti de l’association « En Route », sont une découverte des épices et une évocation à la fête de Noël. Chaleureux et pédagogiques, ils consistent en la réalisation d’un mélange pour pain d’épices. Chacun repart avec sa production !

Places limitées / Sur inscription au 04 67 69 97 17

Ateliers Epices de Noël « Duo »

15h30 • Hall d’accueil de Bérenger de Frédol • Dès 7 ans • Durée 1h

Cet atelier invite parents et enfants à découvrir une variété d’épices de Noël et à réaliser ensemble un mélange pour pain d’épices. Chaque duo repart avec son mélange et sa recette !

Places limitées / Sur inscription au 04 67 69 97 17

et bien d’autres réjouissances !

Suite du programme en ligne sur le site de la ville

