2022-12-10

Yonne Villeneuve-la-Guyard EUR Le 10 décembre, de 10h00 à 19h00, Villeneuve-la-Guyard organise son marché de Noël !

Au programme : Visite du Père Noël et stand photo, Atelier « lettre au Père Noël », danses (13h45), sculptures battons (14h30 – 16h30)… Vous y trouverez également des idées cadeaux, des stands de restauration et buvette, ainsi que des assoications. pfrancois-mairie89340-vlg@orange.fr +33 3 86 66 42 97 Villeneuve-la-Guyard

