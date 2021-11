Villelaure Villelaure Vaucluse, Villelaure Marché de Noël de Villelaure Villelaure Villelaure Catégories d’évènement: Vaucluse

Villelaure

Marché de Noël de Villelaure Villelaure, 28 novembre 2021, Villelaure. Marché de Noël de Villelaure Et salle Simone Veil Avenue Jean Moulin et Forbin de janson Villelaure

2021-11-28 10:00:00 10:00:00 – 2021-11-28 18:00:00 18:00:00 Et salle Simone Veil Avenue Jean Moulin et Forbin de janson

Villelaure Vaucluse Villelaure A l’occasion des Fêtes de Noël

le Comité des Fêtes de Villelaure vous propose son

Marché de Noël annuel,

le Dimanche 28 Novembre 2021, de 10h à 18h sur la Place de la Mairie et à la salle Simone Veil.

Cette année l’ambiance sera gourmande et créative ✨ comitedesfetesvillelaure@gmail.com +33 6 02 63 11 63 https://www.facebook.com/comitedesfetesvillelaure Et salle Simone Veil Avenue Jean Moulin et Forbin de janson Villelaure

dernière mise à jour : 2021-11-12 par Luberon Sud Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Vaucluse, Villelaure Autres Lieu Villelaure Adresse Et salle Simone Veil Avenue Jean Moulin et Forbin de janson Ville Villelaure lieuville Et salle Simone Veil Avenue Jean Moulin et Forbin de janson Villelaure