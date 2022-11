Marché de Noël de Véron Véron Véron Catégories d’évènement: Véron

Yonne Véron EUR L’Amicale des p’tits Véronais sera présente au Marché de Noël de Véron, le 03 décembre 2022, de 10h00 à 19h00.

Vente de sapins, restauration, buvette, distribution de friandises, rencontre avec le Père Noël et bonne humeur sont au programme !

Les bénéfices du marché seront entièrement reversés aux écoles de Véron. +33 3 86 97 12 14

