2022-12-10 – 2022-12-11

Bouches-du-Rhône Vernègues Cinquième marché de Noël dans le Massif des Costes



Marché de Noël et découverte des traditions du temps calendal.



Mêlant le plus souvent sacré et profane, les fêtes calendales sont encore très présentes en Provence. Venez découvrir la table du Gros Souper et vous émerveiller devant la crèche et ses multiples personnages à Vernègues



Atelier fabrication du nougat Fête traditionnelle du temps Calendal et marché de Noël en Provence +33 6 75 86 50 33 Vernègues le Vieux Prieuré Saint-Jacques Vernègues

